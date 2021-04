Advertising

SkySportMotoGP : ?? Gara spettacolare di Marc Marquez a Portimao: lo spagnolo della Honda rientra a 271 giorni di distanza dalla cadu… - SkySportMotoGP : ?? @marcmarquez93 in lacrime: è 7° nel GP del Portogallo dopo 9 mesi di stop ?? IL VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - drill_dragon : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Lacrime di gioia, mi sono risentito pilota” #MotoGP @MarcMarquez93 #marcreturns - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Lacrime di gioia, mi sono risentito pilota” #MotoGP @MarcMarquez93 #marcreturns - mcbiassono : Un nuovo articolo dal titolo (Marc Marquez: 'Lacrime di gioia, mi sono sentito di nuovo pilota') è stato pubblicato… -

Ultime Notizie dalla rete : Marc Marquez

In Portogallo la MotoGP ha regalato un grande spettacolo: il trionfo di Quartararo, le cadute di Rins, Zarco e Rossi, il recupero di Bagnaia e l'incredibile settimo posto di. Nonostante l'affaticamento muscolare, il campione numero 93 è riuscito a chiudere tutti e 25 i giri di gara. Un risultato molto importante, che conferma il grande ritorno di: 'Sono ...MotoGPGP Portogallo -, al rientro dopo nove mesi di stop a causa dell'infortunio al braccio, ha chiuso il Gran Premio del Portogallo, in sesta posizione. Lo spagnolo dopo una ...Il francese vince la seconda gara di fila e sale in testa alla classifica Mondiale: Ho lavorato molto bene con il mio preparatore mentale durante l’inverno. Questa M1 può essere competitiva ovunque ...Marc Marquez, settimo al traguardo a Portimao, ha pianto nei box dopo la fine della corsa: “Sono una persona che solitamente si tiene dentro le emozioni, ma a fine gara non mi cono controllato. È stat ...