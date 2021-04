Mara Venier in lacrime a Domenica In | muore per COVID Carmela Fiorentino | storica gobbista del programma

(Di domenica 18 aprile 2021)La puntata odierna diIn è iniziata in silenzio, senza la solita sigla.ha aperto inil trentaduesimo appuntamento del suo showle, annunciando la morte della, alla quale era molto legata. “È venuta mancare per il. Aveva poco più di cinquant’anni. Abbiamo sperato fino alla fine che ce la potesse fare, e invece non ce l’ha fatta”, dice la. La conduttrice aveva già ricordato le critiche situazioni della collaboratrice in altre puntate. Laaveva perso anche il padre, sempre per, da poche settimane. Lascia il marito ...

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Il ricordo della collaboratrice, morta per covid "La nostra Carmela è venuta a mancare". Mara Venier non riesce a trattenere le lacrime aprendo la puntata di Domenica In e ricordando la sua collaboratrice, morta per covid. "Carmela non era solo la gobbista di Domenica In, come si è detto ..."