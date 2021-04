Manifestazione No vax a Milano: in centinaia senza mascherina protestano contro “la roulette russa dei vaccini” (Di domenica 18 aprile 2021) Covid, Manifestazione No vax a Milano: centinaia di persone senza mascherina Circa 300 persone, la maggior parte delle quali senza mascherina, si sono riunite nel pomeriggio di domenica 17 aprile in Piazza Duomo, a Milano, per la Manifestazione No vax “Le bocche della verità”, organizzata dall’associazione Genesi. Il raduno ha visto la partecipazione anche del medico di base laziale Mariano Amici, da tempo al centro delle cronache per la sua campagna No vax. Intervenuto su un piccolo palco allestito dall’associazione, Amici ha invitato i presenti a “non andare a giocare alla roulette russa” con i vaccini anti-Covid sottolineando che questi “non hanno nessuna efficacia e nessuna ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021) Covid,No vax adi personeCirca 300 persone, la maggior parte delle quali, si sono riunite nel pomeriggio di domenica 17 aprile in Piazza Duomo, a, per laNo vax “Le bocche della verità”, organizzata dall’associazione Genesi. Il raduno ha visto la partecipazione anche del medico di base laziale Mariano Amici, da tempo al centro delle cronache per la sua campagna No vax. Intervenuto su un piccolo palco allestito dall’associazione, Amici ha invitato i presenti a “non andare a giocare alla” con ianti-Covid sottolineando che questi “non hanno nessuna efficacia e nessuna ...

