Malinovskyi regala tre punti pesantissimi | vent’anni dopo l’Atalanta batte la Juve

Leggi su bergamonews

(Di domenica 18 aprile 2021) L’ultima volta era successo il 3 febbraio del 2001.è servito un gol (anche fortunoso, ma chi se ne importa) dialper tornare a vincere contro lantus. Ed è una vittoria pesantissima per la corsa Champions, con il sorpasso al terzo posto dei bergamaschi ai danni dei bianconeri. Quella del Gewiss Stadium è stata una partita equilibrata e divertente sin dai primi secondi di gioco, con gli uomini di Pirlo che hanno provato a non far girare la Dea mettendola sul ritmo. Ma, da grande squadra, ha saputo aspettare. Si è difesa con ordine, ha saputo anche soffrire quando c’era da soffrire e ha poi colpito quando ha avuto l’occasione giusta. A decidere tutto è stato un sinistro dideviato in modo decisivo da Alex ...