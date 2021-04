Malinovskyi e i tre autogol | ecco perché la Lega ha deciso così

Advertising

infoitinterno : Malinovskyi regala tre punti pesantissimi: vent'anni dopo l'Atalanta batte la Juve - sportface2016 : #AtalantaJuve Ruslan #Malinovskyi commenta la sfida contro la Vecchia Signora da lui decisa - MasterblogBo : BERGAMO (ITALPRESS) - Un gol di Malinovskyi a tre minuti dal termine del match regala tre punti pesantissimi all'At… - tuttoatalanta : Malinovskyi: 'Bello vincere contro la Juve, tre punti importanti. Ora sette finali' - zazoomblog : Malinovskyi regala tre punti pesantissimi: vent’anni dopo l’Atalanta batte la Juve - #Malinovskyi #regala #punti -

Ultime Notizie dalla rete : Malinovskyi tre

autoreti e una che sembra tale solo in apparenza. Spieghiamo perché la Lega A ha assegnato il gol all'atalantinoe invece l'autogol (con relativo malus di 2 punti) a Depaoli e Montipò ...minuti e Gosens è l'unico a contrastare lo slalomista McKennie; sull'angolo, la svettata di De ... Tornato a 4 - 2 - 3 - 1 conper Maehle, Gasperini ne ricava il jolly della domenica: ...Fantacalcio pagelle 31° giornata di andata del Campionato di Serie A 2020-2021: le statistiche con i marcatori, assist e altri bonus utili per i fantallenatori ...18/04/2021 - Tre punti in chiave Champions d'oro per l'Atalanta che batte la Juventus, grazie al gol di Malinovskyi all'87', e la sorpassa al terzo posto. Reti e spettacolo all'Olimpico: la Lazio semb ...