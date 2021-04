Malgieri rievoca il sindacalismo rivoluzionario Lanciò una nuova idea di lavoro e nazione

Leggi su formiche

(Di domenica 18 aprile 2021) Ilpuò essere considerato il movimento politico-culturale più fecondo del secolo scorso, ma anche il più trascurato sotto il profilo degli studi e delle interpretazioni che di esso sono state date. Se si eccettua, infatti, una ristretta cerchia di studiosi che ad esso si sono dedicati, non ha avuto grande fortuna neppure presso il pubblico cosiddetto “colto”. Singolare “distrazione” se si considera che da esso ebbe origine in parte il fascismo, in parte l’anarco-e perfino una cospicua componente del Partito comunista la si può imputare al suo marxismo per quanto rivisto e corretto. L’oggettiva vicinanza, divenuta poi sostanziale convergenza, con il nazionalismo di Enrico Corradini rese iluna specie di ircocervo, tanto che alcuni dei ...