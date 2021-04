Mafia: Meloni a forze politiche, 'difendiamo legittimità ergastolo ostativo' (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 18 aprile 2021) su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Meloni L'Italia respira un po' d'aria buona La leader di FdI, Giorgia Meloni, ha scritto al premier, Mario Draghi, per chiedere l'intervento ... Slittamento delle consultazioni anche per i Comuni sciolti per mafia. Il presidente di Forza Italia, ...

La mafia e l'ergastolo ostativo. Di cosa parliamo ...al nostro fianco per impedire questo oltraggio senza precedenti alle vittime di mafia e ai tanti servitori dello Stato caduti nella guerra alla criminalità organizzata'. Lo afferma Giorgia Meloni, ...

Mafia: Meloni a forze politiche, 'difendiamo legittimità ergastolo ostativo' Metro Mafia: Meloni a forze politiche, 'difendiamo legittimità ergastolo ostativo' Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Fratelli d'Italia rivolge un appello a tutte le forze politiche: difendiamo insieme la legittimità dell'ergastolo ostativo, una norma sacrosanta e fondamentale per combatt ...

Matteo Salvini, la solidarietà di Giorgia Meloni su Open Arms: "Rinvio a giudizio scioccante" Matteo Salvini andrà a processo per la vicenda Open Arms e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni esprime la sua solidarietà ...

