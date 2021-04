Mafia: Meloni a forze politiche, ‘difendiamo legittimità ergastolo ostativo’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia rivolge un appello a tutte le forze politiche: difendiamo insieme la legittimità dell’ergastolo ostativo, una norma sacrosanta e fondamentale per combattere la criminalità organizzata. Siamo già al lavoro per presentare una proposta di legge, senza escludere la possibilità di una modifica costituzionale, per mantenere intatto uno dei pilastri della normativa antiMafia, da sempre combattuto e osteggiato dai boss. Il Parlamento deve parlare con una voce sola e condurre unito questa battaglia di legalità e civiltà”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia rivolge un appello a tutte le: difendiamo insieme ladell’ostativo, una norma sacrosanta e fondamentale per combattere la criminalità organizzata. Siamo già al lavoro per presentare una proposta di legge, senza escludere la possibilità di una modifica costituzionale, per mantenere intatto uno dei pilastri della normativa anti, da sempre combattuto e osteggiato dai boss. Il Parlamento deve parlare con una voce sola e condurre unito questa battaglia di legalità e civiltà”. Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Pa7ricio_M : RT @vocedelpatriota: Mafia, Meloni: FdI rivolge un appello a tutte le forze politiche per difendere insieme la legittimità dell’Ergastolo O… - vocedelpatriota : Mafia, Meloni: FdI rivolge un appello a tutte le forze politiche per difendere insieme la legittimità dell’Ergastol… - TV7Benevento : Mafia: Meloni a forze politiche, 'difendiamo legittimità ergastolo ostativo'... - VittorioCocive1 : RT @Agenparl: MAFIA, #Meloni: FDI RIVOLGE UN APPELLO A TUTTE LE FORZE POLITICHE PER DIFENDERE INSIEME LA LEGITTIMITÀ DELL'ERGASTOLO OSTATIV… - Agenparl : MAFIA, #Meloni: FDI RIVOLGE UN APPELLO A TUTTE LE FORZE POLITICHE PER DIFENDERE INSIEME LA LEGITTIMITÀ DELL'ERGASTO… -