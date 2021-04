L’Ue scarica AstraZeneca? Il commissario Breton: «Troppi ritardi, il contratto potrebbe non essere rinnovato» (Di domenica 18 aprile 2021) Il contratto con AstraZeneca potrebbe non essere rinnovato. Dopo i ritardi nelle consegne, sullo sfondo dei continui tira e molla legati al presunto legame con rarissimi casi di trombosi che hanno causato crescente scetticismo attorno al vaccino anglo-svedese, il commissario europeo per il mercato interno, Thierry Breton, ha ammesso che l’intesa tra Bruxelles e AstraZeneca, che scade il 30 giugno, rischia di avere vita breve. Il motivo? I ritardi nelle consegne accumulati in questi mesi di pandemia del Coronavirus. Le parole del commissario Breton «La mia priorità come gestore dei vaccini – ha spiegato Breton – è che coloro con cui stipuliamo un ... Leggi su open.online (Di domenica 18 aprile 2021) Ilconnon. Dopo inelle consegne, sullo sfondo dei continui tira e molla legati al presunto legame con rarissimi casi di trombosi che hanno causato crescente scetticismo attorno al vaccino anglo-svedese, ileuropeo per il mercato interno, Thierry, ha ammesso che l’intesa tra Bruxelles e, che scade il 30 giugno, rischia di avere vita breve. Il motivo? Inelle consegne accumulati in questi mesi di pandemia del Coronavirus. Le parole del«La mia priorità come gestore dei vaccini – ha spiegato– è che coloro con cui stipuliamo un ...

Advertising

ZazieWu : RT @giuliomeotti: L’Europa scarica Draghi su Erdogan. Nessuno al suo fianco. Nella messa in scena su Ursula, il turco ha mostrato che “UE”… - RiccardoDeias : RT @giuliomeotti: L’Europa scarica Draghi su Erdogan. Nessuno al suo fianco. Nella messa in scena su Ursula, il turco ha mostrato che “UE”… - ressicstantibus : RT @giuliomeotti: L’Europa scarica Draghi su Erdogan. Nessuno al suo fianco. Nella messa in scena su Ursula, il turco ha mostrato che “UE”… - DiplomaziaTW : RT @giuliomeotti: L’Europa scarica Draghi su Erdogan. Nessuno al suo fianco. Nella messa in scena su Ursula, il turco ha mostrato che “UE”… - RChiovenda : RT @giuliomeotti: L’Europa scarica Draghi su Erdogan. Nessuno al suo fianco. Nella messa in scena su Ursula, il turco ha mostrato che “UE”… -