L' oracolo Nicolò Ammaniti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 18 aprile 2021) Niccolòè uno a cui “piace stare dove si raccontano le cose”. Lo sosteneva già nel 2018 quando si era messo a fare il regista della serie tv “Il miracolo” e gli capitava di doversi difendere dall’accusa implicita di tradimento. Insomma, la domanda sotto sotto era ‘come ci si sente ad aver accantonato la letteratura?’, un po’ come se a Pier Paolo Pasolini fosse stato chiesto ‘perché girare Accattone o Mamma Roma?’, ‘Perché il cinema?’, ‘Forse perché paga di più?’. È passato qualche anno, lo streaming ha acquisito sempre più forza narrativa, eè tornato a dirigere un’altra serie tv, “Anna”, dal suo romanzo del 2015. Una delle tre storie che non riusciva a scrivere e che aveva in testa da un po’, il che attiene molto al metodo creativo dello scrittore romano, fondato sul concetto di accumulazione. Il gioco è semplice: “Diciamo che ...