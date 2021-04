Lombardia, calano i ricoveri in Terapia intensiva. Bergamo, 135 nuovi positivi (Di domenica 18 aprile 2021) Continua il calo sia dei ricoveri in Terapia intensiva (-1, 722) sia soprattutto negli altri reparti (-185, 4.716) nella nostra regione. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 18 aprile 2021) Continua il calo sia deiin(-1, 722) sia soprattutto negli altri reparti (-185, 4.716) nella nostra regione.

