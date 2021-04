Lo Stato assume, è la cura Brunetta. "Lavoro da casa e basta burocrazia" (Di domenica 18 aprile 2021) Il piano per la riapertura dell'Italia è il primo atto. Ma le leve per la ripartenza del Paese, soprattutto per l'attuazione del Recovery Plan, passano in maniera decisiva dalla rivoluzione della ... Leggi su quotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Il piano per la riapertura dell'Italia è il primo atto. Ma le leve per la ripartenza del Paese, soprattutto per l'attuazione del Recovery Plan, passano in maniera decisiva dalla rivoluzione della ...

Advertising

volevatessereme : @martaro17481143 Il messaggio è stato scritto da una persona. Da che mondo è mondo UNA persona non rispecchia il pe… - biondi_danilo : @LuisellaLuis @repubblica Primo si parla di un ministro che non si assume responsabilità, ma non rinuncia allo stip… - DimitriDeVita : RT @MTumbin: @elena_mastro2 Vorrei aggiungere che il tutto assume un'altra luce ancora visto che è stato girato a Rijeka in un periodo stor… - Robi73314883 : Isdraele lo stato CHe abbiamo aiutato con la democrazia a liberarsi dal L OLOCAUSTO OGGI ASSUME UNA DIREZZIONE SI… - rotovisor : @ksnt63 La natura non ha volontà, è solo cieco meccanismo. Lo Stato non è un ente naturale ma un prodotto della pol… -