LIVE – Venezia-Fortitudo Bologna 54-45, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 18 aprile 2021) Umana Reyer Venezia e Fortitudo Bologna si sfidano sul parquet del PalaTaliercio nella 28° giornata di Serie A1 2020/2021. I lagunari attualmente quarti hanno un record di 16-9 in campionato, l’esatto opposto della Fortitudo che si attesta con un 9-16. Domenica 18 aprile le due compagini scenderanno in campo alle ore 18.00. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Fortitudo Bologna 54-45 LIVE TERZO QUARTO – 54-45, massimo vantaggio per Venezia a +9 TERZO QUARTO – 52-45, Venezia torna a +7 TERZO QUARTO – 47-45 Venezia, Bologna torna a -2 grazie a Pietro Aradori TERZO QUARTO – SI RIPARTE! Primi due punti per ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Umana Reyersi sfidano sul parquet del PalaTaliercio nella 28° giornata diA1. I lagunari attualmente quarti hanno un record di 16-9 in campionato, l’esatto opposto dellache si attesta con un 9-16. Domenica 18 aprile le due compagini scenderanno in campo alle ore 18.00. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA54-45TERZO QUARTO – 54-45, massimo vantaggio pera +9 TERZO QUARTO – 52-45,torna a +7 TERZO QUARTO – 47-45torna a -2 grazie a Pietro Aradori TERZO QUARTO – SI RIPARTE! Primi due punti per ...

