LIVE – Treviso-Varese 52-46 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 18 aprile 2021) De’Longhie Openjobmetissi sfidano nel 28° turno diA1. I biancoblù cercheranno ovviamente di proseguire la striscia vincente costruita in queste ultime settimane, così da poter collezionare altri due punti in classifica prima dei difficili, ma non impossibili, impegni contro Virtus Bologna e Venezia. Gli avversari, al contrario, sono reduci da dieci giorni non semplici: dopo l’inaspettata vittoria contro Milano,si è dovuta arrendere prima a Reggio Emilia e poi in casa contro la Reyer. Domenica 18 aprile alle ore 18:30 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA52-46 INTERVALLO 20? – Tripla ...