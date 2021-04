Live Torino-Roma 2-1 | Zaza appena entrato non perdona e segna

Advertising

siamo_la_Roma : ?? #Zaza entra e ribalta la gara ?? Al 71' #Torino in vantaggio ?? La cronaca live #ASRoma #TorinoRoma 2-1 - forzaroma : 72' - Completa la rimonta il Torino. Mandragora lancia Belotti: Mirante salva, ma sulla respinta Zaza col sinistro… - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 2-1 (3' Mayoral, 57' Sanabria, 71' Zaza) Raddoppio del Toro - corgiallorosso : LIVE Torino-Roma 1-1 (3' Mayoral, 57' Sanabria) 64' – Diawara per Veretout - forzaroma : 62' - Cambio nel Torino: Singo rileva Vojvoda #TorinoRoma 1-1 - LIVE #ASRoma #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Live Torino

61' - Padroni di casa ancora in avanti con Sanabria che prova a servire Belotti a centro area, Fazio riesce a deviare in corner 57' - Pareggio del: da sinistra Ansaldi trova la testa di Sanabria che fulmina Mirante per il gol dell'1 - 1 55' - Da calcio d'angolo Bremer sfugge alla marcatura di Ibanez e di testa mette fuori sfiorando il ...- ROMA 0 - 13' Borja Mayoral (R)(3 - 5 - 2): Milinkovic - Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Verdi, Ansaldi; Belotti, Sanabria. All. Nicola ROMA (3 - 4 -...Doppietta per Mattias Svanberg. Il centrocampista svedese è sul taccuino del Milan. Ecco le sue parole in merito al suo futuro ...SECONDO TEMPO 14' Bravo Izzo di testa a sventare un cross pericoloso di Perez. 13' Vojvoda in mezzo, Belotti prova a girarla, Fazio fa muro e allontana. 12' GOOOOOOOOOL ...