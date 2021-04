Live Napoli-Inter 1-1 Fabian sfiora il nuovo vantaggio (Di domenica 18 aprile 2021) Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Il Napoli di Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 aprile 2021) Big match sotto la luce dei riflettori allo stadio Maradona. Ildi Gattuso cerca punti pesanti per agganciare la Juventus all'ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima...

Advertising

pingioriroberto : RT @SkySport: Napoli-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #NapoliInter Fischio d'inizio alle 20.45 LIVE su Sky… - MondoNapoli : LIVE - Napoli-Inter 1-1: arriva il primo cambio - - pingioriroberto : RT @SkySport: Napoli-Inter in campo, segui qui il LIVE - bizcommunityit : Napoli-Inter 1-1, il risultato in diretta LIVE: autogol di Handanovic, pari di Eriksen - fcin1908it : LIVE #NapoliInter 1-1 (63'): OCCASIONE NAPOLI Colpo di testa pericolosissimo di Di Lorenzo. Palla fuori di niente -