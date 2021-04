LIVE MotoGP | GP Portogallo in DIRETTA | Miller davanti | bene Bagnaia e Morbidelli Alle 14 00 la gara

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingil GP didisu DAZN LADELLADI F1 A IMOLA D15.00 10.53 7° Zarco, 8° Vinales, 9° Binder, 10° Petrucci, 12° Rins, 15° Bastianini, 16° Marini, 18° Valentino Rossi a 1?446, 20° Savadori. 10.51(Ducati) chiudea tutti il warm-up. 2° Quartararo a 0.080, 3° Mir a 0.100, 4° Aleix Espargarò a 0.150, 5°a 0.157, 6°a 0.191. 10.50 1’39?721 per, l’australiano si prende la vetta in extremis. Tuttavia è stato molto altalenante come passo con le gomme soft. 10.50 Quartararo non ci sta e si riprende la testa in ...