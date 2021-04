LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Migno e Fenati da subito competitivi (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 10.09 Andrea Migno in forma! L’autore della pole si conferma in vetta con il tempo di 1.49.074! Masià insegue l’italiano davanti a Salac ed Alcoba. 10.07 Fenati sale terzo, mentre Acosta perde il primo giro cronometrato dopo aver abusato dei limiti della pista. 10.06 Sergio Garcia (Aspar) al comando! Salac insegue lo spagnolo davanti a Migno e Masià. Continuano a migliorarsi i tempi nei primi due settori del tracciato. 10.04 Il turco Deniz Oncu (KTM) al comando con il tempo di 1.51.644. Aspettiamo il passaggio del ‘gruppo’. 10.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LADELLA GARA DI MOTO2 DALLE 15.30 10.09 Andreain forma! L’autore della pole si conferma in vetta con il tempo di 1.49.074! Masià insegue l’italiano davanti a Salac ed Alcoba. 10.07sale terzo, mentre Acosta perde il primo giro cronometrato dopo aver abusato dei limiti della pista. 10.06 Sergio Garcia (Aspar) al comando! Salac insegue lo spagnolo davanti ae Masià. Continuano a migliorarsi i tempi nei primi due settori del tracciato. 10.04 Il turco Deniz Oncu (KTM) al comando con il tempo di 1.51.644. Aspettiamo il passaggio del ‘gruppo’. 10.03 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti ...

