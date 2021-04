LIVE Moto3, GP Portogallo in DIRETTA: Masià svetta nel warm-up. Migno si conferma il migliore degli italiani. Alle 12.00 la gara (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTOGP A PORTIMAO DAlle 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTO2 DAlle 15.30 10.23 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento Alle 12.00 per la terza prova della stagione. Un saluto a tutti! 10.22 La classifica del warm-up per i protagonisti della Moto3: 1 5 J. MASIA 1:48.152 2 37 P. ACOSTA +0.031 3 2 G. RODRIGO +0.322 4 52 J. ALCOBA +0.554 5 53 D. ÖNCÜ +0.574 6 16 A. Migno +0.620 7 71 A. SASAKI +0.687 8 55 R. FENATI +0.696 9 7 D. FOGGIA +0.896 10 24 T. ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADI MOTOGP A PORTIMAO D14.00 LADELLADI MOTO2 D15.30 10.23 Grazie a tutti amici di OA Sport per averci seguito. Appuntamento12.00 per la terza prova della stagione. Un saluto a tutti! 10.22 La classifica del-up per i protagonisti della: 1 5 J. MASIA 1:48.152 2 37 P. ACOSTA +0.031 3 2 G. RODRIGO +0.322 4 52 J. ALCOBA +0.554 5 53 D. ÖNCÜ +0.574 6 16 A.+0.620 7 71 A. SASAKI +0.687 8 55 R. FENATI +0.696 9 7 D. FOGGIA +0.896 10 24 T. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #bandiera… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Portimao Warm Up: @jaume_masia il più veloce, @M16NO è sesto - - motograndprixit : #Moto3 | Gp Portimao Warm Up: @jaume_masia il più veloce, @M16NO è sesto - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: warm-up e gara. Migno e Foggia provano a svoltare la stagione - #Moto3… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Portogallo in DIRETTA: Migno lotta per la pole a Portimao - #Moto3 #Portogallo #DIRETTA: #Migno… -