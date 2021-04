LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Scatta il warm-up (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTO3 DALLE 12.20 11.05 Augusto Fernandez guida il gruppo dopo il primo passaggio in 1.44.737. Attendiamo i riferimenti cronometrici. 11.03 Subito problemi per Fabio Di Giannantonio. Il pilota Gresini deve fermarsi per un danno meccanico. 11.02 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.00 bandiera verde! Inizia il warm-up per la Moto2. 10.57 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi giri prima del GP del Portogallo. 10.54 Attenzione ai limiti della pista nella sessione che ci apprestiamo a vivere ed in gara. Dopo tre avvertimenti ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTOGP A PORTIMAO DALLE 14.00 LADELLA GARA DI MOTO3 DALLE 12.20 11.05 Augusto Fernandez guida il gruppo dopo il primo passaggio in 1.44.737. Attendiamo i riferimenti cronometrici. 11.03 Subito problemi per Fabio Di Giannantonio. Il pilota Gresini deve fermarsi per un danno meccanico. 11.02 Tutti in pista, attendiamo i primi riferimenti cronometrici. 11.00Inizia il-up per la. 10.57 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi giri prima del GP del. 10.54 Attenzione ai limiti della pista nella sessione che ci apprestiamo a vivere ed in gara. Dopo tre avvertimenti ...

Advertising

SSportNetwork : #AnyGivenSunday! La 'Maledetta Domenica' di @SSportNetwork ! Menù ricchissimo con #SerieA #PremierLeague #FACup… - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Joe Roberts domina la scena a Portimao su Fernandez e Canet, Bezzecchi 5° - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: Lowes e Gardner si sfidano per la pole, Bezzecchi insegue da lontano - infoitsport : LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: terza pole-position consecutiva per Sam Lowes! Sesta piazza per Marco Bezzecc… - ilcirotano : LIVE GP Portogallo: in Moto2, Lowes cade ma parte 1° - -