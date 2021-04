LIVE – Gara F1 GP Emilia Romagna Imola 2021: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di domenica 18 aprile 2021) A Imola è tutto pronto per lo spettacolo del Gran Premio dell’Emilia Romagna. Dopo una qualifica ricca di tensione e di colpi di scena sarà Lewis Hamilton ad aprire la Gara domenicale dalla pole position. Ma alle sue spalle il campione del mondo non avrà difesa: con Valtteri Bottas ottavo, Hamilton dovrà vedersela contro le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen oltre alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto in griglia. Gara di rimonta, invece, per l’altro ferrarista Carlos Sainz, soltanto undicesimo in qualifica. Sportface seguirà la Gara dal primo al giro numero 63 con aggiornamenti in tempo reale attraverso il LIVE testuale. LIVE Gara AGGIORNA LA DIRETTA Classifica ... Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021) Aè tutto pronto per lo spettacolo del Gran Premio dell’. Dopo una qualifica ricca di tensione e di colpi di scena sarà Lewis Hamilton ad aprire ladomenicale dalla pole position. Ma alle sue spalle il campione del mondo non avrà difesa: con Valtteri Bottas ottavo, Hamilton dovrà vedersela contro le due Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen oltre alla Ferrari di Charles Leclerc, quarto in griglia.di rimonta, invece, per l’altro ferrarista Carlos Sainz, soltanto undicesimo in qualifica. Sportface seguirà ladal primo al giro numero 63 conin tempo reale attraverso iltestuale.AGGIORNA LAClassifica ...

