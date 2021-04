LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: Hamilton sbaglia, ma la bandiera rossa lo salva! 2° Leclerc (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 I piloti sono fuori dalle macchine. Chi va in bagno, chi fa uno spuntino, chi è pensieroso… 16.09 Anche Hamilton ha commesso un errore decisamente insolito per un fuoriclasse di questo calibro. Ma la buona sorte lo mette nelle condizioni di poter raggiungere almeno il secondo posto… 16.08 Sia Leclerc sia Sainz non sono stati esenti da errori. Il monegasco è andato in testacoda durante il giro di ricognizione, lo spagnolo ha fatto un’escursione nella ghiaia, perdendo circa 7-8 secondi. Nel complesso comunque entrambi stanno disputando una gara molto solida. 16.07 Fin qui un’ottima gara per la Ferrari, ma adesso bisognerà capitalizzare. E’ ancora lunga. 16.06 Di sicuro si riparte da zero, ovvero tutti i distacchi sono stati azzerati. 16.05 Ora il Direttore di Gara dovrà ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.11 I piloti sono fuori dalle macchine. Chi va in bagno, chi fa uno spuntino, chi è pensieroso… 16.09 Ancheha commesso un errore decisamente insolito per un fuoriclasse di questo calibro. Ma la buona sorte lo mette nelle condizioni di poter raggiungere almeno il secondo posto… 16.08 Siasia Sainz non sono stati esenti da errori. Il monegasco è andato in testacoda durante il giro di ricognizione, lo spagnolo ha fatto un’escursione nella ghiaia, perdendo circa 7-8 secondi. Nel complesso comunque entrambi stanno disputando una gara molto solida. 16.07 Fin qui un’ottima gara per la Ferrari, ma adesso bisognerà capitalizzare. E’ ancora lunga. 16.06 Di sicuro si riparte da zero, ovvero tutti i distacchi sono stati azzerati. 16.05 Ora il Direttore di Gara dovrà ...

