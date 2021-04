LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: il gruppo di riporta sui fuggitivi (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.40 Continua a provare a più riprese Ide Schelling che non ha timore di osare, a costo di spendere energie. 16.39 TRENTA CHILOMETRI AL TRAGUARDO! Si entra nel vivo di questa Amstel. 16.38 Ci riprova nuovamente Schelling insieme a Colbrelli, da dietro si muovono Carapaz, Chaves ed uno straordinario Roglic. 16.37 Si rialza adesso Vliegen: le energie sono esaurite per il belga. 16.36 Vliegen ha una decina di secondi di vantaggio sui tre inseguitori e una ventina sul gruppo. 16.34 Rimane al comando solo Loic Vliegen, recuperati gli altri sei che si erano sganciati. Due giri al termine. 16.33 Che botta di Primoz Roglic! Lo sloveno con un’accelerazione funesta si è riportato su diversi uomini che erano davanti. 16.32 Shelling, Roglic e Gaudu danno una fiammata in ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.40 Continua a provare a più riprese Ide Schelling che non ha timore di osare, a costo di spendere energie. 16.39 TRENTA CHILOMETRI AL TRAGUARDO! Si entra nel vivo di questa. 16.38 Ci riprova nuovamente Schelling insieme a Colbrelli, da dietro si muovono Carapaz, Chaves ed uno straordinario Roglic. 16.37 Si rialza adesso Vliegen: le energie sono esaurite per il belga. 16.36 Vliegen ha una decina di secondi di vantaggio sui tre inseguitori e una ventina sul. 16.34 Rimane al comando solo Loic Vliegen, recuperati gli altri sei che si erano sganciati. Due giri al termine. 16.33 Che botta di Primoz Roglic! Lo sloveno con un’accelerazione funesta si èto su diversi uomini che erano davanti. 16.32 Shelling, Roglic e Gaudu danno una fiammata in ...

Advertising

sportface2016 : #Ciclismo, l'#AmstelGoldRace entra nella fase decisiva: segui il LIVE degli ultimi 30 km - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci i fuggitivi gruppo in rimonta - #Amstel #DIRETTA: #dieci #fuggitivi - SpazioCiclismo : Se stai seguendo il nostro live da PC, prova a cliccare sul tasto 'Schermo Intero' in fondo alla schermata e goditi… - zazoomblog : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: dieci in fuga con cinque minuti di margine sul gruppo - #Amstel #DIRETTA:… - infoitsport : LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert e Alaphilippe favoriti, c'è anche Roglic -