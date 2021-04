LITTLE ROCKET GAMES ANNUNCIA LA DISTRIBUZIONE ITALIANA DI HIDDEN LEADERS

(Di domenica 18 aprile 2021) Grazie ad un accordo preso con la casa editrice BFFsarà partner per la versionedella campagna Kickstarter di, in partenza il 20 Aprile. Dettagli del gioco • 30 minuti– 2-6 giocatori• Età 10+• Party game di deduzione strategica Game DesignMarkus Müller, Andreas Müller, Raphael StockerLato ArtisticoSatoshi Matsuura In…L’Imperatore è morto. Durante il suo lungo regno, l’imperatore Keralon aveva unito l’isola di Oshra e sconfitto gli orribili Non Morti. Con la sua morte improvvisa, i vecchi conflitti si stanno intensificando.Le Tribù delle Colline e l’Esercito Imperiale sono sull’orlo della guerra civile. Solo il pacifico Popolo dell’Acqua cerca ...

