L’India travolta dalla Covid-19 | il più grande produttore di vaccini al mondo sta esaurendo le scorte

Leggi su open.online

(Di domenica 18 aprile 2021), che produce oltre il 60% deicontro il Coronavirus, ed è quindi il piùal, sta finendo le. Dosi prosciugate e una seconda ondata di contagi, iniziata a marzo, che sembra essere più feroce della prima. Nell’ultima giornata il Paese ha registrato 261.500 nuovi casi – la cifra più alta fino ad ora, secondo i dati del Ministero della Salute indiano.ha aggiunto un milione di nuovi casi in meno di una settimana, superando i 14 milioni di casi totali giovedì. Proprio a causa dell’impennata della curva epidemiologica, gli Stati e le città stanno imponendo nuove restrizioni, tra cui il coprifuoco notturno. Come spiega la Cnn, i lavoratori migranti stanno lasciando le principali città in massa per i loro villaggi ...