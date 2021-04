Ligue 1 | vincono PSG | Lione e Monaco Pari Lilla

(Di domenica 18 aprile 2021)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese.GI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. fonte foto https://www.facebook.com/1UberEats1, i risultati della trentatreesima giornata Nella trentatreesima giornataa sorpresa della capolistacontro il Montpellier. Nella prima sfida del sabato il Rennes rilancia la propria candidatura per il quinto posto vincendo in casa dell’Angers. Ritrova il successo il Marsiglia che supera 3-2 il Lorient. Nella prima sfida di domenica il PSG supera 3-2 il Saint-Etienne in pieno recupero. Nelle partite delle 15 l’unica vittoria è del Dijon. Vittoria ...

gustatore : @__manuel__8 @FinallyMichele @NandoPiscopo1 @davideazzali @dello__98 @AnStorti Non per dire nulla ma forse vincono… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue vincono

...Campeonato Carioca Domenica 18 aprile il calcio europeo in primo piano con ricco programma in... Passiamo alla MLS in USA dovein casa Los Angeles e DC United mentre lo Sporting Kansas ...Curiosamente, e anche incredibilmente, i transalpini nonuna partita casalinga nella1 da due mesi: era il 13 febbraio quando hanno battuto 2 - 1 il Nizza. Da quel momento ci sono state ...Diciotto sfide tra Liga, Bundesliga, Premier League e Ligue 1 più la seconda semifinale di FA Cup. Una domenica di grande calcio europeo, specialmente in Spagna e in Francia, dove la corsa al ...Negli ultimi anni, la Ligue 1 non è stata certo una delle leghe più entusiasmanti d’Europa. All’inizio di ogni stagione, il campionato sembrava terminato dopo le partite iniziali con un unico vincitor ...