Ligue 1 | Paris Saint-Germain-Saint Etienne | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) Riparte la corsa scudetto della1.è fondamentale per i parigini per accorciare le distanze della capolista Lille (che ha rallentato, pareggiando contro il Montpellier per 1-1). Dopo la conquista della semifinale di Champions League, il PSG si rituffa nel campionato all’inseguimento del Lille. I parigini vogliono sfruttare il pareggio degli avversari, dando seguito al successo ottenuto nell’ultimo turno contro lo Strasburgo per 1-4. Un successo che rilancia la squadra di Mauricio Pochettino in chiave scudetto. Ilsi presenta al match con una posizione di classifica importante. A più nove dalla zona calda, la squadra di Claude Puel può disputare ...