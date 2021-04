Liga, solo un pari per il Real Madrid (Di domenica 18 aprile 2021) Madrid (SPAGNA) - Pareggio con tutte le attenuanti per il Real Madrid , che a quattro giorni dal prezioso pareggio a reti bianche di Liverpool , che ha permesso ai blancos di qualificarsi alle ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021)(SPAGNA) - Pareggio con tutte le attenuanti per il, che a quattro giorni dal prezioso pareggio a reti bianche di Liverpool , che ha permesso ai blancos di qualificarsi alle ...

Advertising

sportli26181512 : Liga, solo un pari per il Real Madrid: Pareggio a reti bianche, a Getafe, per i ragazzi di Zidane, che privi di una… - stefano_gatto97 : RT @ETGazzetta: #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - ETGazzetta : #RealMadrid stanco, solo 0-0 col Getafe. E l'Atletico allunga - Peabody_098765 : @Trentordici1 @matteo19_5 @CucchiRiccardo Hai ragione ma in altre leghe tipo bundesliga, Liga spagnola francese i t… -