Liga | Atletico Madrid-Eibar | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) Alle 16:15 inizia. Padroni di casa prima in classifica con un solo punto sul Real, e per questo devono vincere. L’invece è ultimo in classifica, e matematicamente potrebbe ancora salvarsi ma serviranno delle ottime prestazioni nelle prossime giornate. E’ una partita che non ha storia sulla carta tra i due vertici della, ma queste partite possono regalarci sorprese. Chi avrà la meglio? Simeone non può sbagliare L’è primo in classifica e si prospetta una gara semplice per Simeone. Ma il tecnico argentino sa che non si può permettere di sottovalutare nessuno, soprattutto quando Reale Barcellona bussano così intensamente. I Colchoneros hanno solo un punto di vantaggio ...