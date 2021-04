Libia: sindaco Mazara parla con pescherecci in zona rischio (Di domenica 18 aprile 2021) "Sono profondamente preoccupato, perché potremmo rivivere gli stessi momenti che abbiamo vissuto nel settembre scorso con il sequestro dei nostri equipaggi". Lo dice il sindaco di Mazara del Vallo ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 18 aprile 2021) "Sono profondamente preoccupato, perché potremmo rivivere gli stessi momenti che abbiamo vissuto nel settembre scorso con il sequestro dei nostri equipaggi". Lo dice ildidel Vallo ...

