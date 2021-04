Lega Serie A, Figc, Uefa, Premier, Liga: No alla Superlega! (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stato emesso un comunicato congiunto contro la SuperLega da parte di Uefa, federcalcio inglese e Premier League, federcalcio spagnola (RFEF) e Liga, Figc e Lega Serie A. Questo il comunicato riguardante l’ipotesi di una creazione della SuperLega: “La Uefa, la Federcalcio inglese e la Premier League, la Federcalcio spagnola (RFEF) e La Liga, la Federcalcio italiana (Figc) e la Lega Serie A hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta Super League chiusa. Se ciò dovesse accadere, teniamo a ribadire che noi – Uefa, FA, RFEF, Figc, ... Leggi su retecalcio (Di domenica 18 aprile 2021) E’ stato emesso un comunicato congiunto contro la Superda parte di, federcalcio inglese eLeague, federcalcio spagnola (RFEF) eA. Questo il comunicato riguardante l’ipotesi di una creazione della Super: “La, la Federcalcio inglese e laLeague, la Federcalcio spagnola (RFEF) e La, la Federcalcio italiana () e laA hanno appreso che alcuni club inglesi, spagnoli e italiani potrebbero aver intenzione di annunciare la creazione di una cosiddetta Super League chiusa. Se ciò dovesse accadere, teniamo a ribadire che noi –, FA, RFEF,, ...

Advertising

SerieA : 31ª giornata di #SerieATIM: ecco tutti gli orari! ?????? Scarica l'App ufficiale della Lega Serie A:… - SerieA : Tutti i risultati della 30ª giornata di #SerieATIM ?? Scarica l'App ufficiale di Lega Serie A per non perderti tutt… - Gazzetta_it : Lega #SerieA, la previsione WhatsApp di #Cairo a #DalPino: “Chi ti ha votato ti tradirà” - sportli26181512 : Serie B, sospese le prossime due giornate. Si riparte il 1° maggio: La Lega ha ufficializzato anche le nuove date d… - boycicca : @mittyco19 @pietromangili @ilpost La serie A da sola genera 1 miliardo di euro all’anno + CL (non ricordo a quanto… -