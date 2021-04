Leclerc: 'Fatichiamo in rettilineo'. Binotto: 'Passi in avanti, rammaricati per il risultato' (Di domenica 18 aprile 2021) Charles Leclerc 4° e Carlos Sainz 5°: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non regala un podio a Imola ai piloti della Ferrari. Il secondo appuntamento stagionale della Formula 1 ... Leggi su gazzetta (Di domenica 18 aprile 2021) Charles4° e Carlos Sainz 5°: il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna non regala un podio a Imola ai piloti della Ferrari. Il secondo appuntamento stagionale della Formula 1 ...

F1, Charles Leclerc: "Volevo il podio, soffriamo sul rettilineo. Se non ci fosse stata la bandiera rossa…" Charles Leclerc ha conquistato un buon quarto posto nel GP di Emilia Romagna 2021, seconda tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Imola. Il pilota della Ferrari, scattato dalla quarta p ...

