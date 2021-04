Lecce, così il turismo guarda alla ripartenza estiva (Di domenica 18 aprile 2021) BARI - C'è ancora da stringere i denti per i ristoratori e i titolari di pub. Le preannunciate riaperture interesseranno pub e ristoranti solo in modo parziale e, comunque, è tutto subordinato al ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 18 aprile 2021) BARI - C'è ancora da stringere i denti per i ristoratori e i titolari di pub. Le preannunciate riaperture interesseranno pub e ristoranti solo in modo parziale e, comunque, è tutto subordinato al ...

Advertising

Michele43407330 : RT @OfficialUSLecce: #VicenzaLecce #SerieBKT #avantilecce così in campo - Lega_B : RT @OfficialUSLecce: #VicenzaLecce #SerieBKT #avantilecce così in campo - M81171550 : RT @OfficialUSLecce: #VicenzaLecce #SerieBKT #avantilecce così in campo - OfficialUSLecce : #VicenzaLecce #SerieBKT #avantilecce così in campo - PianetaLecce : Al Via Del Mare è finita così -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce così Lecce, così il turismo guarda alla ripartenza estiva Se alle porte dell'estate stiamo messi così, vuol dire che qualcosa non è andato come doveva'. Gigi Perrone, titolare del locale Semiserio a Lecce, fa un bagno di realismo. 'Il 26 - taglia corto lo ...

Il Lecce dei record subito in campo, martedì arriva il Cittadella Una vittoria con il Cittadella per il Lecce è di vitale importanza e deve essere questo l'unico imperativo: vincere. Anche perché questo campionato, così come ha dimostrato nell'ultima giornata, è ...

Coronavirus – diario di crisi giorno 401 RomaReport.it Se alle porte dell'estate stiamo messi, vuol dire che qualcosa non è andato come doveva'. Gigi Perrone, titolare del locale Semiserio a, fa un bagno di realismo. 'Il 26 - taglia corto lo ...Una vittoria con il Cittadella per ilè di vitale importanza e deve essere questo l'unico imperativo: vincere. Anche perché questo campionato,come ha dimostrato nell'ultima giornata, è ...