L’Eca si schiera contro la Super Lega: “Siamo fortemente contrari” (Di domenica 18 aprile 2021) L’Eca appoggia l’Uefa alla lotta alla Super Lega. In bilico la carica di Agnelli e il futuro di dodici club: il duro comunicato L’Eca dice no: l’Associazione dei Club Europei si schiera contro la creazione della Super Lega. Domani dovrebbe essere atteso Agnelli a Nyon per decidere il suo futuro. Il presidente potrebbe decadere con nomina della nuova carica a Van der Sar. Non presenti alla riunione i dodici club che dovrebbero aderire al progetto. “Alla luce dei rapporti odierni sul tema del cosiddetto campionato separatista, L’Eca, in qualità di organo che rappresenta 246 principali club in tutta Europa, ribadisce il suo impegno dichiarato a lavorare allo sviluppo del modello delle competizioni per club UEFA (UCC) con la UEFA ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)appoggia l’Uefa alla lotta alla. In bilico la carica di Agnelli e il futuro di dodici club: il duro comunicatodice no: l’Associazione dei Club Europei sila creazione della. Domani dovrebbe essere atteso Agnelli a Nyon per decidere il suo futuro. Il presidente potrebbe decadere con nomina della nuova carica a Van der Sar. Non presenti alla riunione i dodici club che dovrebbero aderire al progetto. “Alla luce dei rapporti odierni sul tema del cosiddetto campionato separatista,, in qualità di organo che rappresenta 246 principali club in tutta Europa, ribadisce il suo impegno dichiarato a lavorare allo sviluppo del modello delle competizioni per club UEFA (UCC) con la UEFA ...

