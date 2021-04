Le vaccinazioni corrono, ma c'è il nodo over 80: 250 mila sono irreperibili (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal fronte delle arrivano finalmente buone notizie: da giovedì a sabato sono state somministrate più di un milione di dosi, per l'esattezza 1.024.744 pari a una media di 341 mila iniezioni al giorno. ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 aprile 2021) Dal fronte delle arrivano finalmente buone notizie: da giovedì a sabatostate somministrate più di un milione di dosi, per l'esattezza 1.024.744 pari a una media di 341iniezioni al giorno. ...

Advertising

zazoomblog : Covid le vaccinazioni corrono ma c?è il nodo over 80: 250 mila sono irreperibili - #Covid #vaccinazioni #corrono - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, le vaccinazioni corrono, ma c’è il nodo over 80: 250 mila sono irreperibili - ilmessaggeroit : Covid, le vaccinazioni corrono, ma c’è il nodo over 80: 250 mila sono irreperibili - infoitinterno : Crescono positivi e contagi, corrono le vaccinazioni: le due facce dell’isola -