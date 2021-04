Le telecamere hanno ripreso tutto, William e Harry: ecco cosa è successo subito dopo il funerale (Di domenica 18 aprile 2021) Durante la cerimonia d'addio al principe Filippo sono stati seduti uno davanti all'altro, all'interno della Cappella di San Giorgio. Come richiesto dalle norme anti covid, che hanno imposto la presenza di un massimo di 30 persone al funerale, i principi William e Harry sono rimasti separati: ciascun partecipante è stato seduto accanto alle persone del proprio nucleo familiare. Per questo, William accanto alla moglie Kate, mentre Harry è rimasto da solo, poiché la moglie Meghan è rimasta a Los Angeles, a causa dell'avanzato stato di gravidanza. Ma al termine della cerimonia il "miracolo" del nonno si è verificato: i due fratelli (senza mascherina) - da tempo divisi dalla “Megxit” e soprattutto dall’intervista dei Sussex in mondovisione - sono tornati a ... Leggi su howtodofor (Di domenica 18 aprile 2021) Durante la cerimonia d'addio al principe Filippo sono stati seduti uno davanti all'altro, all'interno della Cappella di San Giorgio. Come richiesto dalle norme anti covid, cheimposto la presenza di un massimo di 30 persone al, i principisono rimasti separati: ciascun partecipante è stato seduto accanto alle persone del proprio nucleo familiare. Per questo,accanto alla moglie Kate, mentreè rimasto da solo, poiché la moglie Meghan è rimasta a Los Angeles, a causa dell'avanzato stato di gravidanza. Ma al termine della cerimonia il "miracolo" del nonno si è verificato: i due fratelli (senza mascherina) - da tempo divisi dalla “Megxit” e sopratdall’intervista dei Sussex in mondovisione - sono tornati a ...

