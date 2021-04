Le scuole resteranno aperte anche in estate: niente lezioni, ma laboratori. Ecco il piano allo studio del ministero (con il Terzo settore) (Di domenica 18 aprile 2021) Le scuole quest’estate resteranno aperte. Non si faranno lezioni di italiano o matematica ma nelle aule, nei cortili e nei giardini ci saranno attività laboratoriali legate alla musica, al teatro, alla danza, all’arte. E per chi dovrà recuperare a causa delle lacune causate da una scuola ad intermittenza, conseguenza della pandemia, ci saranno i mesi di giugno e settembre a disposizione ma nessuno sarà obbligo di frequenza. L’idea avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi di prolungare l’anno scolastico per recuperare le ore perse alla fine è naufragata, ma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi non ha mollato del tutto il progetto di aprire gli istituti anche a luglio e agosto. Nessun maestro e professore, per la gioia dei sindacati, sarà chiamato a far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Lequest’. Non si farannodi italiano o matematica ma nelle aule, nei cortili e nei giardini ci saranno attivitàali legate alla musica, al teatro, alla danza, all’arte. E per chi dovrà recuperare a causa delle lacune causate da una scuola ad intermittenza, conseguenza della pandemia, ci saranno i mesi di giugno e settembre a disposizione ma nessuno sarà obbligo di frequenza. L’idea avanzata dal presidente del Consiglio Mario Draghi di prolungare l’anno scolastico per recuperare le ore perse alla fine è naufragata, ma il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi non ha mollato del tutto il progetto di aprire gli istitutia luglio e agosto. Nessun maestro e professore, per la gioia dei sindacati, sarà chiamato a far ...

