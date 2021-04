Le pagelle di Lazio - Benevento 4 - 3 | Immobile è tornato 7 | 5 | Marusic in confusione 5 | 5 | Correa c' è 7

(Di domenica 18 aprile 2021) Nella rocambolesca sfida con illasi conferma in lotta per un posto in Champions, ritrovae i suoi gol, mentre in difesa troppe disattenzioni. REINA 6 Primi 40' da spettatore ...

Quinta vittoria consecutiva in campionato per lache, con una gara ancora da recuperare, torna ad iscriversi alla corsa per un posto nella prossima Champions League: pirotecnico 5 - 3 rifilato al Benevento e caratterizzato da tanti episodi da ...FARRIS 6,5 Quinta vittoria di fila per la, la seconda di fila con il vice di Si,oje Inzaghi in panchina che conferma di essere un amuleto per i biancocelesti.Roma – Il Benevento perde 5-3 all’Olimpico contro la Lazio e non riesce a rispondere alla rocambolesca vittoria di ieri sera del Cagliari sul Parma. Le pagelle dei giallorossi: Montipò 5: Causa un ...Questi i voti dei biancocelesti: Reina 6,5: sulla carta ha preso tre gol, ma non ha grandi responsabilità. Il primo tempo è tutto sommato tranquillo per l’estremo difensore della Lazio. Bello l’interv ...