Le lacrime di Mara Venier per la storica gobbista Rai Carmela: “per me era speciale, era la migliore” (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo le dolci parole di Antonella Clerici per l’addio a Carmela, la storica gobbista Rai venuta a mancare a causa del covid 19, anche Mara Venier oggi ha voluto ricordare una persona così speciale. Una collaboratrice fondamentale, con la quale ha lavorato per tantissimi anni. Nella puntata di Domenica IN del 18 aprile 2021, la conduttrice ha ricordato Carmela e non ha potuto trattenere le lacrime, troppa l’emozione nel ricordo di una donna così speciale morta troppo presto. “Non so sa che parte cominciare, questo studio oggi è infinitamente triste” ha detto Mara Venier aprendo la puntata di Domenica IN di oggi senza sigla, senza fronzoli. L’addio di Mara Venier a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 18 aprile 2021) Dopo le dolci parole di Antonella Clerici per l’addio a, laRai venuta a mancare a causa del covid 19, ancheoggi ha voluto ricordare una persona così. Una collaboratrice fondamentale, con la quale ha lavorato per tantissimi anni. Nella puntata di Domenica IN del 18 aprile 2021, la conduttrice ha ricordatoe non ha potuto trattenere le, troppa l’emozione nel ricordo di una donna cosìmorta troppo presto. “Non so sa che parte cominciare, questo studio oggi è infinitamente triste” ha dettoaprendo la puntata di Domenica IN di oggi senza sigla, senza fronzoli. L’addio dia ...

