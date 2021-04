Lazzari | ' Inzaghi con noi anche da remoto Vinciamo ancora!'

Advertising

Solo_La_Lazio : ?? Così #Lazzari prima di #LazioBenevento ??? 'l mister ci carica sempre, anche se non è presente' ?? Leggi qui le s… - zazoomblog : Lazzari: «Inzaghi è sempre presente ci ha dato la carica» - #Lazzari: #«Inzaghi #sempre #presente - Lazialita1985 : RT @ValerioCassetta: #LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Imm… - Solo_La_Lazio : ?? Le parole di #Lazzari prima di #LazioBenevento - ValerioCassetta : #LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa,… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazzari Inzaghi

Nel pre partita, ai microfoni di Lazio Style Channel, Manuelha parlato del momento e della ...? Il tecnico ci carica sempre, ogni giorno, anche se non è presente fisicamente, è sempre ...Commenta per primo In attesa del fischio d'inizio di Lazio - Benevento , Manuelè intervenuto ai microfoni ufficiali biancocelesti. Ecco come si è espresso l'esterno destro del club capitolino: 'Oggi è una partita fondamentale perché siamo reduci da diversi risultati ...La Lazio è alla ricerca di punti pesanti per la lotta alla Champions League. Pomeriggio all'Olimpico c'è il Benevento di Filippo Inzaghi, che non potrà salutare ...A pochi minuti prima del fischio d’inizio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style il biancoceleste Manuel Lazzari. Queste le sue parole. “Oggi partita fondamentale, dopo il Benevento due scontri im ...