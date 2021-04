Lazio, zona gialla e riapertura ristoranti solo all’esterno: ‘Molti ristoratori danneggiati. Lavoro discontinuo e sprechi alimentari’ (Di domenica 18 aprile 2021) Finalmente il Lazio si sta dirigendo verso la zona gialla e verso la riapertura di locali e ristoranti anche a cena, fino alle 22. Purtroppo però la riapertura è prevista solamente per i ristoranti e i locali all’aperto. Se da una parte questo aiuterà molti ristoratori, dall’altra ne penalizzerà tutti quelli che non hanno a disposizione spazi esterni. ristoranti e locali aperti solo all’esterno Su questo argomento è intervenuto Claudio Pica, vicepresidente nazionale della Fiepet-Confesercenti e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. «La scelta del Governo di riaprire i ristoranti il 26 aprile è un primo passo – ha dichiarato Pica – certamente utile per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 aprile 2021) Finalmente ilsi sta dirigendo verso lae verso ladi locali eanche a cena, fino alle 22. Purtroppo però laè prevista solamente per ie i locali all’aperto. Se da una parte questo aiuterà molti, dall’altra ne penalizzerà tutti quelli che non hanno a disposizione spazi esterni.e locali apertiSu questo argomento è intervenuto Claudio Pica, vicepresidente nazionale della Fiepet-Confesercenti e presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e. «La scelta del Governo di riaprire iil 26 aprile è un primo passo – ha dichiarato Pica – certamente utile per ...

