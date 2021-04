Advertising

sportli26181512 : #Lazio, #Reina e il 5-3 al Benevento: 'Riflettiamo fortemente': Il portiere biancoceleste su Twitter suona l'allarm… - laziolibera : Lazio, Reina e il 5-3 al Benevento: 'Riflettiamo fortemente' - JJMonrowFut : RT @FT_Total: XI LAZIO: Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile XI BEN… - Laziosiamonoi : 66' - Gol del #Benevento, #Lapadula di testa impatta alla perfezione e batte #Reina. Proteste #Lazio per un fallo a… - utd1878 : RT @SoyCalcio_: #SerieA | ONCES #LazioBenevento #LAZIO | Reina - Marusic, Acerbi, Radu - Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, F… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Reina

Corriere dello Sport.it

Analizzare e capire, ecco cosa dovrà fare la. Come suggerisce anchesu Twitter nel post match: "Mezz'ora da SQUADRA... il resto da riflettere fortemente!! Vittoria importante comunque... ...Serve una scossa per il Benevento e ci pensa Marco Sau che si inventa un preciso destro a giro su cuinon può fare nulla, dando un senso al secondo tempo del Benevento. Nella ripresa la...Il portiere biancoceleste su Twitter suona l'allarme in vista dei big match contro Napoli e Milan: scopri i dettagli ...Lazio vs Benevento è stata una di quelle partite che possono far rischiare l'infarto. Il primo tempo è stato dominato, indubbiamente, dalla ...