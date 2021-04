Lazio-Benevento, le probabili formazioni del match (Di domenica 18 aprile 2021) Lazio e Benevento si sfidano in una partita da un sapore particolare, con i fratelli Inzaghi uno contro l’altro (ma non in campo). Chi dei due la spunterà? Lazio e Benevento s’incontrano in una partita valida per la 31esima giornata di Serie A. Si tratta di squadre che occupano posizioni molto diverse della classifica, l’una con obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League e l’altra che punta alla salvezza. La Lazio arriva da una serie di 4 vittorie consecutive ed ora è a 6 punti dal quarto posto (ma con una partita in meno). Il Benevento sta tenendo un ritmo che gli consente di avere 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. QUI Lazio Simone Inzaghi (ancora out per la positività al Covid) ritrova Correa e sceglie il solito 3-5-2 con Reina in ... Leggi su zon (Di domenica 18 aprile 2021)si sfidano in una partita da un sapore particolare, con i fratelli Inzaghi uno contro l’altro (ma non in campo). Chi dei due la spunterà?s’incontrano in una partita valida per la 31esima giornata di Serie A. Si tratta di squadre che occupano posizioni molto diverse della classifica, l’una con obiettivo la qualificazione alla prossima Champions League e l’altra che punta alla salvezza. Laarriva da una serie di 4 vittorie consecutive ed ora è a 6 punti dal quarto posto (ma con una partita in meno). Ilsta tenendo un ritmo che gli consente di avere 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. QUISimone Inzaghi (ancora out per la positività al Covid) ritrova Correa e sceglie il solito 3-5-2 con Reina in ...

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - zazoomblog : Lazio-Benevento programma e telecronisti Sky Sport Serie A 2020-2021 - #Lazio-Benevento #programma - infoitsport : Lazio - Benevento, pioggia di gol nei precedenti all'Olimpico: tutte le statistiche - Dalla_SerieA : Lazio: Immobile, per la Champions ora servono i suoi gol - - Dalla_SerieA : Diretta Lazio-Benevento ore 15: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - -