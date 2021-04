Lazio-Benevento: Immobile torna al gol dopo 8 gare, assist di Milinkovic-Savic (VIDEO) (Di domenica 18 aprile 2021) dopo un palo colpito ed un gol negatogli per il tocco decisivo di Depaoli, Ciro Immobile può finalmente festeggiare. Nel match Lazio-Benevento, valido per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021, il bomber dei biancocelesti ha trovato il raddoppio al 20?. Invenzione di Milinkovic-Savic, bravo a servire il suo compagno di squadra, il quale è stato altrettanto bravo a scavalcare Montipò con un tocco sotto. Gol numero 150 in Serie A per l’attaccante di Torre Annunziata. In alto e di seguito il VIDEO del gol. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 18 aprile 2021)un palo colpito ed un gol negatogli per il tocco decisivo di Depaoli, Ciropuò finalmente festeggiare. Nel match, valido per la trentunesima giornata di Serie A 2020/2021, il bomber dei biancocelesti ha trovato il raddoppio al 20?. Invenzione di, bravo a servire il suo compagno di squadra, il quale è stato altrettanto bravo a scavalcare Montipò con un tocco sotto. Gol numero 150 in Serie A per l’attaccante di Torre Annunziata. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

