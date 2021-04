L’Atalanta vola con Malinovskiy: rendimento da urlo nelle ultime quattro (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria pesantissima delL’Atalanta che supera la Juventus al Gewiss Stadium per 1-0 grazie ad una rete di Ruslan Malinovskiy Vittoria pesantissima delL’Atalanta che supera la Juventus al Gewiss Stadium per 1-0 grazie ad una rete di Ruslan Malinovskiy. L’ucraino ha partecipato attivamente a sette gol (due reti, cinque assist) nelle ultime quattro presenze in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021) Vittoria pesantissima delche supera la Juventus al Gewiss Stadium per 1-0 grazie ad una rete di RuslanVittoria pesantissima delche supera la Juventus al Gewiss Stadium per 1-0 grazie ad una rete di Ruslan. L’ucraino ha partecipato attivamente a sette gol (due reti, cinque assist)presenze in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

