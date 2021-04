L’allarme sulle condizioni di Navalny scatena le reazioni di Usa e Ue (Di domenica 18 aprile 2021) Il deterioramento delle condizioni di salute di Alexei Navalny, noto oppositore politico del presidente Vladimir Putin ed in carcere da gennaio, ha provocato una serie di reazioni internazionali. Il presidente americano Joe Biden ha definito la situazione che si è venuta a creare come “totalmente ingiusta ed inappropriata” mentre il suo consigliere per la Sicurezza InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 18 aprile 2021) Il deterioramento delledi salute di Alexei, noto oppositore politico del presidente Vladimir Putin ed in carcere da gennaio, ha provocato una serie diinternazionali. Il presidente americano Joe Biden ha definito la situazione che si è venuta a creare come “totalmente ingiusta ed inappropriata” mentre il suo consigliere per la Sicurezza InsideOver.

