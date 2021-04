Lady Diana, puoi comprare anche tu il suo anello di fidanzamento (Di domenica 18 aprile 2021) Da oggi chiunque potrà comprare l’anello di fidanzamento di Lady Diana, indossato anche da Kate Middleton. Si tratta di una riproduzione perfetta del prezioso indossato sia dalla mamma di William che dalla duchessa di Cambridge. L’imitazione è realizzata a regola d’arte, con dettagli unici che colpiscono da subito ed è disponibile su Amazon in argento Sterling placcato con zirconi Swarovski sia nel colore blu che rosso. Il prezzo, ovviamente, è accessibilissimo: circa 50 euro. Si tratta di uno degli engagement ring più famosi al mondo, passato alla storia non solo per la sua bellezza, ma anche per via delle donne celebri che l’hanno indossato. A sceglierlo e ordinarlo, sfogliando il catalogo di Garrand, gioielliere di corte, fu proprio Lady ... Leggi su dilei (Di domenica 18 aprile 2021) Da oggi chiunque potràl’didi, indossatoda Kate Middleton. Si tratta di una riproduzione perfetta del prezioso indossato sia dalla mamma di William che dalla duchessa di Cambridge. L’imitazione è realizzata a regola d’arte, con dettagli unici che colpiscono da subito ed è disponibile su Amazon in argento Sterling placcato con zirconi Swarovski sia nel colore blu che rosso. Il prezzo, ovviamente, è accessibilissimo: circa 50 euro. Si tratta di uno degli engagement ring più famosi al mondo, passato alla storia non solo per la sua bellezza, maper via delle donne celebri che l’hanno indossato. A sceglierlo e ordinarlo, sfogliando il catalogo di Garrand, gioielliere di corte, fu proprio...

