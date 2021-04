Lady Diana presente al funerale del Principe Filippo: quel dettaglio che è sfuggito a molti durante la cerimonia (Di domenica 18 aprile 2021) Lady Diana è stata protagonista anche del funerale del Principe Filippo. Avete notato anche voi quel dettaglio durante la cerimonia? E’ stata Kate Middleton a portare Lady Diana ai funerali del Principe Filippo: la moglie di William, infatti, ha reso un toccante tributo alla Principessa Diana e alla regina mentre indossava il girocollo di perle di Sua Maestà che era stato precedentemente prestato alla sua defunta suocera. La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha abbinato la collana di perle e diamanti al suo vestito tutto nero mentre arrivava al Castello di Windsor con suo marito, il Principe William, prima della ... Leggi su funweek (Di domenica 18 aprile 2021)è stata protagonista anche deldel. Avete notato anche voila? E’ stata Kate Middleton a portareai funerali del: la moglie di William, infatti, ha reso un toccante tributo allassae alla regina mentre indossava il girocollo di perle di Sua Maestà che era stato precedentemente prestato alla sua defunta suocera. La duchessa di Cambridge, 39 anni, ha abbinato la collana di perle e diamanti al suo vestito tutto nero mentre arrivava al Castello di Windsor con suo marito, ilWilliam, prima della ...

