"La verità sull'origine del virus". Zambon fa tremare l'Oms, quello che nessuno ha mai detto (Di domenica 18 aprile 2021) Da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, torna il dottor Francesco Zambon. Dopo aver dedicato la scorsa puntata al caso Ranieri Guerra, il conduttore dedica anche la trasmissione di oggi 18 aprile alla questione del piano pandemico. L'ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier pubblicato per 24 ore e poi fatto ritirare dall'Organizzazione mondiale della Sanità avverte: "L'Oms non dirà mai la verità sull'origine del virus, non ha potere investigativo, non ha potere sanzionatorio. E' impossibile che lo faccia". E ancora, spiega Zambon: "E' necessario avere più informazioni per valutare varie opzioni, che sono quattro: la prima è il passaggio dal pipistrello all'uomo, la seconda prende in considerazione un ospite intermedio, la terza l'arrivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Da Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, torna il dottor Francesco. Dopo aver dedicato la scorsa puntata al caso Ranieri Guerra, il conduttore dedica anche la trasmissione di oggi 18 aprile alla questione del piano pandemico. L'ex funzionario dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e autore del dossier pubblicato per 24 ore e poi fatto ritirare dall'Organizzazione mondiale della Sanità avverte: "L'Oms non dirà mai ladel, non ha potere investigativo, non ha potere sanzionatorio. E' impossibile che lo faccia". E ancora, spiega: "E' necessario avere più informazioni per valutare varie opzioni, che sono quattro: la prima è il passaggio dal pipistrello all'uomo, la seconda prende in considerazione un ospite intermedio, la terza l'arrivo ...

La7tv : #nonelarena La rivelazione di Zambon (ex OMS) a Non è l'Arena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus' - ale_ela75 : RT @valy_s: #Zambon” l’ #OMS non si è dimostrata indipendente e l’ #OMS non dirà mai la verità sull’origine del virus” #NonelArena - soyanna72 : RT @giangoSGV: #Zambon a @nonelarena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus' Quindi ?? - DeganisFabrizio : RT @valy_s: #Zambon” l’ #OMS non si è dimostrata indipendente e l’ #OMS non dirà mai la verità sull’origine del virus” #NonelArena - mlpedo1 : RT @nonelarena: #nonelarena La rivelazione di @frazambon (ex #OMS) a Non è l'Arena: 'L'OMS non dirà mai la verità sull'origine del virus'.… -

