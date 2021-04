La Uefa pronta a sospendere da ogni competizione qualsiasi club aderisca alla Superlega

(Di domenica 18 aprile 2021) Lacon un comunicato congiunto con leghe calcistiche di Francia, Spagna e Inghilterra ha condannato la possibile creazione di unada parte di alcuniSe ciò dovesse accadere, ci teniamo a ribadire che resteremo uniti nello sforzo di fermare questo cinico progetto, un progetto che si fonda sull’interesse di pochivolta la società ha più che mai bisogno di solidarietà La, in accordo con le federazioni nazionali, ha precisato che le 12 squadre coinvolte nella nuova(Inter, Juve e Milan per l’Italia) saranno sospese dase daranno il via al loro progetto. Come annunciato in precedenza dFifa e dalle sei Federazioni, ai...

Il calcio europeo potrebbe cambiare per sempre: tra i club fondatori ci sarebbero anche Juventus, Inter e Milan. Nelle prossime ore 12 big club europei dovrebbero annunciare la creazione di una Superlega europea. Assenti per ora club tedeschi e francesi